Lavagna
50 Lafayette Ave., Suffern, NY
Dinner Menu
Boards
Salads
Pasta
Starters
SAUSAGE & TRI PEPPERS OF THE DAY- Oven Roasted Sausage, Peppers, Cherry Tomato, Garlic, Herbs$18.00
BRUSCHETTA OF SHRIMP - Broiled Shrimps, Tomato And Lemon Butter, Salumi, Crostini, Baby Arugula$18.00
OCTOPUS A LA PLANCHA - Chickpeas, Calabrian Chili Oil, Red Onion, Fresh Herbs, Lemon$34.00
NONNAS MEATBALLS - Pork, Veal & Beef, Stracciatella, E.V.O.O., Parmigiano$18.00
Oysters Half Dozen - Italian vinaigrette, citrus$18.00
Oysters Dozen - Italian vinaigrette, citrus$36.00
Salads
ARCOBALENO SALAD = Baby Greens, Garbanzo Bean and Lemon Puree’, Cucumbers, Carrots, Haricot Verts, Heirloom Cherry Tomato, Citrus Vinaigrette$19.00
CLASSIC CEASAR SALAD - Baby Romaine Lettuce, Anchovy, Focaccia Crouton, Aged Parmigiano, Lemon$18.00
IMPORTED BURRATA AND TOMATO SALAD - Tomato, Fresh Basil and Baby Arugula Salad, Chianti Vinaigrette$21.00
Pinsa ~ Roman Style Pizza
CLASSIC MARGHERTA - Tomato, Parmigiano, Fior Di Latte Mozzarella, Basil, E.V.O.O.$20.00
BLACK TRUFFLE & ITALIAN PORCINI MUSHROOM - Whipped Ricotta, Sottocenere Truffle Cheese, Fresh Thyme and Chives, E.V.O.O.$22.00
SAUSAGE & BROCCOLI RABE - Sausage, Toasted Garlic,Tomato, Cacciocovallo Cheese, Fior Di Latte Mozzarella$23.00
Peperoni Pizza Calabrian Chili Hot Honey, San Marzano Tomato, Mozzarella, Parmigiano$21.00
SCAMPI STYLE SHRIMP Pinsa - Garlic, Lemon, Pecorino, Baby Arugula, Herbal E.V.O.O.$26.00
Main Event
PRIME FILET MIGNON Pat LaFrieda Meat Purveyors' Own UDA Prime 8 Ounce Expertly Prepared and Seasoned with Care. Unsliced when sent on Take out to ensure an Incredibly Juicy Flavorful Steak$40.00
PAN ROASTED CRISPY CHICKEN - Chicken Thighs, Mushrooms, Baby Spinach, Polenta, Red Wine Sauce$28.00
Porterhouse for Two ~ Pat LaFrieda Meat Purveyors' Own UDA Prime 36 Ounce Expertly Prepared and Seasoned with Care. Unsliced when sent on Take out to ensure an Incredibly Juicy Flavorful Steak$135.00OUT OF STOCK
