Lavagna
Lavagna
Starters
Boards
Salads
Crudo
Caviar Service
Main Event
Pasta
Sausage & Broccoli Rabe
$21.00
Baked Tomino Cheese
$22.00
Shrimp Spiedini
$22.00
Octopus
$33.00
Nonnas Meatballs
$19.00
Vongole Posillipo
$24.00
Calamari alla Plancha
$23.00
SALUMI AND CHEESE BOARD FOR TWO
$35.00
Foccaccia & Pane Service
$10.00
SALUMI AND CHEESE BOARD FOR FOUR GUESTS
$70.00
Black Lentil Dip
$10.00
Crostinis
$10.00
ARCOBALENO SALAD
$21.00
CLASSIC CEASAR SALAD -Baby Romaine Lettuce, Anchovy, Focaccia Crouton, Aged Parmigiano, Lemon
$20.00
IMPORTED BURRATA AND TOMATO SALAD
$23.00
Oysters Half Dozen - Italian vinaigrette, citrus
$18.00
Oysters Dozen
$36.00
Caviar Service for Two
$150.00
Intro to Caviar
$20.00
PAN ROASTED CRISPY CHICKEN
$34.00
Porterhouse for Two
$135.00
PRIME FILET MIGNON
$52.00
Hamachi Crudo
$25.00
Garganelli
$35.00
Roasted Cauliflower Paccheri
$28.00
Pappardelle
$31.00
Trofie al Pesto
$28.00
Chitarrina
$42.00
